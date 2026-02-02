Juventus schnappt sich schwedischen Rechtsverteidiger Emil Holm

Juventus setzt seine Aktivitäten am Transfer Deadline Day fort und nimmt den schwedischen Rechtsverteidiger unter Vertrag.

Der 25-jährige Abwehrspieler wechselt zunächst bis Saisonende auf Leihbasis von Bologna nach Turin. Teil des Geschäfts ist auch eine Kaufoption. Emil Holm hat in dieser Saison bislang 19 Pflichtspiele bestritten. Er ist sofort einsatzbereit und verstärkt die Defensive von Juve, nachdem Daniele Rugani an die AC Fiorentina abgegeben wurde.

Holm blickt auch auf 19 Länderspiele mit Schweden zurück. Bei Juve erhält er die Rückennummer 4.