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Inter Mailand feiert Vertrags-Erfolg bei Yann Bisseck

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 13 März, 2026 13:16
Inter Mailand feiert Vertrags-Erfolg bei Yann Bisseck

Inter Mailand wird den deutschen Abwehrspieler Yann Bisseck längerfristig binden.

Der 25-jährige Abwehrspieler wechselte im Sommer 2023 aus Dänemark zu den Nerazzurri und nimmt dort in der Defensive eine immer wichtigere Rolle ein. Zuletzt war er in der Innenverteidigung meist gesetzt. Laut «Gazzetta dello Sport» wird Bisseck nun mit einer Vertragsverlängerung inklusive Gehaltserhöhung belohnt.

Das aktuelle Arbeitspapier des Abwehrspielers läuft bis 2029. Dieses wird ausgedehnt. Dennoch sei ein Transfer im Sommer nicht ausgeschlossen. Laut dem Bericht der Zeitung könnte er bei einer gebotenen Ablöse von mindestens 40 Mio. Euro durchaus gehen. Vor allem Premier League-Klubs werden mit ihm in Verbindung gebracht. Auch der FC Bayern soll ihn zumindest auf der Beobachtungsliste haben.

Im Sommer möchte Bisseck mit Deutschland an die WM. Die Chancen dafür sind intakt, auch wenn er bislang erst ein Länderspiel bestritt.

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