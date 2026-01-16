SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Inter schmettert ein Angebot für Hakan Calhanoglu sofort ab

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 16 Januar, 2026 10:56
Inter Mailand ist nicht gewillt, sich in dieser Transferperiode von Mittelfeldprofi Hakan Calhanoglu zu trennen.

Galatasaray hat dem 31-ährigen Spielmacher ein Traumangebot vorgelegt (4-4-2.ch berichtete). Zu diesem Transfer wird es aber aller Voraussicht nach nicht kommen. Wie der türkische Journalist Yağız Sabuncuoğlu berichtet, hat Inter ein Angebot von Galatasaray umgehend abgelehnt. Es hat auch finanziell nicht den Ansprüchen des Serie A-Klubs entsprochen. Calhanoglu steht bei den Nerazzurri noch bis 2027 unter Vertrag. In der laufenden Saison kommt er auf 22 Pflichtspiele. Dabei erzielte er acht Treffer.

Zuletzt fehlte er wegen Wadenproblemen. Ende des Monats sollte der Freistossspezialist aber wieder zur Verfügung stehen. Ob Galatasaray an ihm dranbleibt und die Offerte noch einmal verbessert, ist offen.

