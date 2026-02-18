SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Spitzenwert

Manuel Akanji ist einer der schnellsten Innenverteidiger der Champions League

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 18 Februar, 2026 17:20
Manuel Akanji ist einer der schnellsten Innenverteidiger der Champions League

Das Fussball-Observatorium CIES in Neuenburg hat die Daten zu den Geschwindigkeiten von Spielern in der Champions League veröffentlicht. Der Schweizer Nati-Verteidiger Manuel Akanji weist einen absoluten Spitzenwert auf.

Unter den Verteidigern wurde er in dieser Saison mit dem sechsthöchsten Speed gemessen. 34,18 km/h sind es in der Spitze. Geschlagen wird er unter anderem von ManCity-Profi Abdukodir Khusanov (21), der sogar mit 35,8 km/h gemessen wurde und damit der Speedster schlechthin ist unter den Verteidigern. Dahinter folgen Micky van de Ven (24) von Tottenham mit 35,11 km/h und Real Madrids Eder Militao (28) mit 34,61 km/h. Akanji kann sich mit seinem Wert allerdings absolut messen lassen.

Neu ist die Erkenntnis nicht. Seine hohe Geschwindigkeit ist ein Mitgrund, dass ihn Manchester City einst auf die Insel und Inter Mailand im vergangenen Sommer in die Serie A holten. Der 30-Jährige muss mit den Nerazzurri in der Königsklasse die Playoffs gegen Bodö/Glimt überstehen, um sich für die Achtelfinals zu qualifizieren.

Mehr Dazu
Schon soweit?

Der Weg für die Rückkehr von Yann Sommer zum FC Basel ist frei, aber…
Im Fokus

Jungstar Manzambi steht auch bei türkischem Topklub auf der Liste
Für Innenverteidigung

Exklusiv: Luzern hat Schweizer U21-Star Bruno Ogbus auf dem Schirm
Er darf gehen

Inter Mailand trifft bei Yann Sommer überraschende Entscheidung
FCB-Rückkehr vom Tisch?

Yann Sommer gibt Update zu Inter-Zukunft
Mehr entdecken
Spitzenwert

Manuel Akanji ist einer der schnellsten Innenverteidiger der Champions League

18.02.2026 - 17:20
Verletzung am Sprunggelenk

Granit Xhaka meldet sich bei Sunderland bald auf dem Platz zurück

17.02.2026 - 16:37
Wechsel perfekt

Der FC Basel bestätigt den Transfer von Nati-Verteidiger Becir Omeragic

16.02.2026 - 17:44
Schweizer Legionäre

Aurèle Amenda spielt sich fest, zweiter Sieg in Folge für Miro Muheim

14.02.2026 - 18:02
Nach zähen Verhandlungen

Es klappt: Der FC Basel schnappt sich Becir Omeragic

13.02.2026 - 14:02
In Leeds

Murat Yakin hat Noah Okafor zu Versöhnungs-Gespräch getroffen

12.02.2026 - 13:02
Montpellier blockt ab

FC Basel scheitert mit Bemühungen um Nati-Verteidiger Omeragic vorerst

11.02.2026 - 16:01
Sperre

Nati-Star Johan Manzambi wird nach Platzverweis hart bestraft

10.02.2026 - 13:19
Schweizer Legionäre

Johan Manzambi fliegt mit glatt Rot, Miro Muheim gewinnt als Captain

7.02.2026 - 17:59
FCB-Rückkehr vom Tisch?

Yann Sommer gibt Update zu Inter-Zukunft

7.02.2026 - 16:33