Manuel Akanji ist einer der schnellsten Innenverteidiger der Champions League

Das Fussball-Observatorium CIES in Neuenburg hat die Daten zu den Geschwindigkeiten von Spielern in der Champions League veröffentlicht. Der Schweizer Nati-Verteidiger Manuel Akanji weist einen absoluten Spitzenwert auf.

Unter den Verteidigern wurde er in dieser Saison mit dem sechsthöchsten Speed gemessen. 34,18 km/h sind es in der Spitze. Geschlagen wird er unter anderem von ManCity-Profi Abdukodir Khusanov (21), der sogar mit 35,8 km/h gemessen wurde und damit der Speedster schlechthin ist unter den Verteidigern. Dahinter folgen Micky van de Ven (24) von Tottenham mit 35,11 km/h und Real Madrids Eder Militao (28) mit 34,61 km/h. Akanji kann sich mit seinem Wert allerdings absolut messen lassen.

Neu ist die Erkenntnis nicht. Seine hohe Geschwindigkeit ist ein Mitgrund, dass ihn Manchester City einst auf die Insel und Inter Mailand im vergangenen Sommer in die Serie A holten. Der 30-Jährige muss mit den Nerazzurri in der Königsklasse die Playoffs gegen Bodö/Glimt überstehen, um sich für die Achtelfinals zu qualifizieren.