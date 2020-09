Zu hoher Skriniar-Preis: Spurs machen Inter Druck

Tottenham Hotspur ist die für Milan Skriniar geforderte Ablöse zu hoch. Die Nordlondoner Entscheider setzen Inter Mailand unter Druck und fordern ihrerseits eine Reduzierung der Summe.

Jose Mourinho gilt als ausgesprochen grosser Fan von Milan Skriniar. Der Portugiese will den zentralen Abwehrmann noch in den kommenden Tagen zu Tottenham Hotspur holen. Grosser Knackpunkt ist die Ablöse, welche Inter Mailand zur Zahlung ausruft.

Wie die “Sun” schreibt, sind die Spurs unter keinen Umständen bereit, umgerechnet rund 60 Millionen Euro für Skriniar zu zahlen. Tottenham wäre lediglich bereit, 30 bis 35 Millionen Euro zu entrichten. Eine enorme Diskrepanz, die es noch bis zum 5. Oktober zu klären gilt.

Inter steigt am Samstag (20.45 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den AC Florenz in die neue Saison ein. Antonio Conte hatte in den letzten Zügen der Vorsaison weitestgehend auf Skriniar verzichtet.

aoe 26 September, 2020 17:10