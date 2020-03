Auch Blaise Matuidi mit Coronavirus infiziert

Der französische Weltmeister Blaise Matuidi ist der nächste prominente Fussballer, der mit dem Coronavirus infiziert ist.

Dies teilt sein Verein Juventus in einem Statement mit. Der 32-jährige Mittelfeldspieler befinde sich in Selbstisolation und sei in einem guten gesundheitlichen Zustand. So habe Blaise Matuidi bislang mit keinen spürbaren Symptomen zu kämpfen.

Vor knapp einer Woche war Daniele Rugani einer der ersten Fussballer, die positiv auf das neuartige Virus getestet wurden. Auch der Verteidiger fühlt sich trotz Erkrankung gut.

psc 17 März, 2020 19:38