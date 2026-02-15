Grosses Premier-League-Interesse an Lloyd Kelly

Der englische Verteidiger Lloyd Kelly rückt erneut in den Fokus mehrerer Topklubs. Der italienische Journalist Mirko Di Natale berichtet, dass gleich drei Vereine aus der Premier League die Situation des 27-Jährigen aufmerksam verfolgen. Demnach halten Tottenham Hotspur, Liverpool FC und Chelsea FC Ausschau nach einem zusätzlichen Innenverteidiger.

Aktuell sehen die Verantwortlichen von Juventus Turin jedoch keinen Anlass, Kelly ziehen zu lassen. Laut Di Natale ist ein Abgang des Defensivspielers derzeit nicht vorgesehen, auch wenn das Interesse aus England wächst. Für Juventus spricht dabei nicht nur die sportliche Bedeutung des Spielers, sondern auch seine vertragliche Situation.

Kelly war in der Rückrunde der Vorsaison von Newcastle United an Juventus ausgeliehen, ehe der italienische Rekordmeister ihn im Sommer 2025 fest verpflichtete. Die Ablöse lag bei rund 20 Millionen Pfund. Sein Vertrag in Turin läuft noch bis Juni 2029, was dem Klub eine komfortable Ausgangslage verschafft. In der laufenden Serie A-Saison absolvierte Kelly bislang 21 Einsätze und erzielte dabei ein Tor.

Obwohl sein aktueller Marktwert laut Transfermarkt bei 20 Millionen Euro liegt, schätzt Di Natale den realistischen Preis deutlich höher ein. Demnach könnte Juventus bei einem Umdenken eine Summe zwischen 40 und 50 Millionen Euro verlangen.