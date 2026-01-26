Juve ärgert sich über das Zögern und Verhalten von Youssef En-Nesyri

Juventus hat sich mit Fenerbahçe im Grundsatz über einen Transfer des marokkanischen Stürmers Youssef En-Nesyri geeinigt. Der 28-Jährige will sich bislang aber nicht richtig entscheiden, ob er tatsächlich nach Turin wechseln möchte. Dies frustriert die Juve-Verantwortlichen.

Gemäss «Gazzetta dello Sport» rücken bei der alten Dame deshalb wieder andere Transferziele in den Fokus. Namentlich genannt werden erneut Federico Chiesa von Liverpool und Joshua Zirkzee von Manchester United. Sie rückten zuletzt wegen den Ambitionen rund um En-Nesyri etwas in den Hintergrund.

Dieser hätte die Gelegenheit, nach Turin zu wechseln. Allerdings möchte er dies nicht bloss auf Leihbasis tun. Genau darauf hat sich Juve mit seinem Klub Fenerbahçe eigentlich geeinigt. Juve-Direktor Giorgio Chiellini bestätigte am Sonntag, dass die Verhandlungen vorerst ins Stocken geraten sind.