Juve droht im Juni bereits die nächste Strafe

Juventus wurden am Montag wegen unlauteren Methoden rund um das Transfergeschehen und die Registrierung von Spielen zehn Punkte für den laufenden Meisterschaftsbetrieb abgezogen. Im Juni droht bereits die nächste Strafe.

Der italienische Fussballverband wird voraussichtlich am 15. Juni ein weiteres Urteil fällen - sofern es zwischen Juve und Chefankläger Giuseppe Chiné nicht vorab zu einer aussergerichtlichen Einigung kommt. Es geht um angeblich unlautere Manöver bei Spielergehältern in der Saison 2019/20 und 2020/21 sowie um die Partnerschaft mit anderen Vereinen und um Zahlungen an Berater.

Der Ausgang ist noch ziemlich offen. Im schlimmsten Fall könnten Juve aber auch für die nächste Saison wieder Punkte abgezogen werden.

Parallel läuft weiterhin auch eine Untersuchung der UEFA, die ebenfalls im Juni Ergebnisse und allenfalls Strafen bringen könnte.

psc 23 Mai, 2023 16:41