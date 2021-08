Juve-Vize Nedved wegen Locatelli-Transfer “zuversichtlich”

Manuel Locatelli wird seit geraumer Zeit mit Juventus Turin in Verbindung gebracht. Nun könnte ein Transfer des Mittelfeldspielers unmittelbar bevorstehen.

Ein Wechsel von Manuel Locatelli von US Sassuolo zu Juventus Turin wird immer konkreter. Dies deutete mit Pavel Nedved der Vizepräsident der Turiner an. “Wir haben ein angemessenes Angebot für ihn abgegeben. Wir wollen den Spieler und er will zu uns”, sagte Nedved gegenüber “Mediaset” und betonte: “Wir sind zuversichtlich, dass wir den Transfer unter Dach und Fach bringen.”

Nach Informationen von “Goal” und “Spox” forderte Sassuolo zuletzt 40 Millionen Euro für den 23-jährigen italienischen Europameister. Juventus soll dem Vernehmen nach ein Leihgeschäft inklusive Kaufoption anstreben.

adk 1 August, 2021 11:32