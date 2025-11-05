Juventus stellt Transferpläne für Januar wegen Luciano Spalletti um

Der Trainerwechsel bei Juventus führt auch dazu, dass sich die Transferpläne der Turiner im Januar ändern.

Der neue Coach Luciano Spalletti setzt andere Akzente als seine Vorgänger. Der Italiener setzt in der Abwehr meist auf die klassische Viererkette. Gemäss italienischen Medienberichten könnte dies dazu führen, dass Juve auf den Aussenverteidigerpositionen im Januar nachlegt: Dort sind die Turiner nämlich eher dünn besetzt. Für Andrea Cambiaso und Pierre Kalulu fehlen echte Backups.

Die grösste Priorität könnte aber die Verpflichtung eines neuen Strategen im Mittelfeldzentrum haben. Spalletti setzt auf klassische Spielmacher, die aus einer eher tiefen Position agieren, wie seine Vergangenheit zeigt. Genau diesen Spielertyp könnte Juve im Winter suchen.

Ob die Wünsch Spallettis berücksichtigt werden, darf mit grosser Spannung erwartet werden: Im Sommer hatte Trainer Igor Tudor eher wenig Einfluss auf die Transfers bzw. Neuzugänge. Diese Strategie ging aber brachial schief. Diesmal könnte den Aussagen des Trainers mehr Relevanz beigemessen werden.

Peter Schneiter 5 November, 2025 14:05