Juventus Turin will En-Nesyri nach Italien locken

Juventus richtet seine Transferaktivitäten neu aus und hat Youssef En-Nesyri als vorrangiges Ziel für den Angriff identifiziert. Nachdem ein Deal für Jean-Philippe Mateta nicht zustande kam, konzentriert sich die Klubführung nun auf den Stürmer von Fenerbahçe.

Nach übereinstimmenden Berichten aus Italien hat Juventus die Bemühungen zuletzt intensiviert und bereits Kontakt zum Spieler aufgenommen. En-Nesyri soll einem Wechsel grundsätzlich offen gegenüberstehen und nach seiner Rückkehr vom Afrika-Cup einen Abschied aus Istanbul anstreben. Auch aus Sicht des Trainerstabs gilt der marokkanische Nationalspieler als bevorzugte Lösung zur Verstärkung der Offensive.

Offizielle Gespräche zwischen Juventus und Fenerbahçe werden zeitnah erwartet. Entscheidend dürften dabei die Ablöseforderungen sowie mögliche Tauschmodelle sein. Juventus gilt aktuell als aussichtsreichster Interessent, der Poker um En-Nesyri nimmt damit weiter an Fahrt auf.