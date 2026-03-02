Juventus verkündet die Verlängerung mit Weston McKennie

US-Nationalspieler Weston McKennie verlängert seinen Vertrag bei Juventus vorzeitig.

Der 27-jährige Mittelfeldspieler bindet sich bis 2030 an die Turiner. McKennie stiess ursprünglich im Sommer 2021 für etwas mehr als 20 Mio. Euro Ablöse von Schalke 04 zum Serie A-Klub. Zwischenzeitlich wurde er an Leeds United ausgeliehen. Seit 2023 ist er aber ein integraler Teil der Mannschaft von Juve.

Insgesamt bestritt McKennie für die alte Dame bereits 220 Pflichtspiele. In dieser Saison steht er bei bereits 38 Einsätzen. Dabei erzielte der Mittelfeldprofi acht Treffer. Nun ist klar, dass er auch in den kommenden Jahren bei den Bianconeri bleibt.