SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Neuer Vertrag

Juventus verkündet die Verlängerung mit Weston McKennie

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 2 März, 2026 18:47
Juventus verkündet die Verlängerung mit Weston McKennie

US-Nationalspieler Weston McKennie verlängert seinen Vertrag bei Juventus vorzeitig.

Der 27-jährige Mittelfeldspieler bindet sich bis 2030 an die Turiner. McKennie stiess ursprünglich im Sommer 2021 für etwas mehr als 20 Mio. Euro Ablöse von Schalke 04 zum Serie A-Klub. Zwischenzeitlich wurde er an Leeds United ausgeliehen. Seit 2023 ist er aber ein integraler Teil der Mannschaft von Juve.

Insgesamt bestritt McKennie für die alte Dame bereits 220 Pflichtspiele. In dieser Saison steht er bei bereits 38 Einsätzen. Dabei erzielte der Mittelfeldprofi acht Treffer. Nun ist klar, dass er auch in den kommenden Jahren bei den Bianconeri bleibt.

Mehr Dazu
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Vlahovic für Guerreiro?

Juve schlägt den Bayern spektakulären Spielertausch vor
In die Heimat

Donnarumma plant schon den Abflug zu Juventus Turin
Bayern lauert

Abgang provoziert: Vlahovic fehlt beim Juve-Weihnachtsessen
Kann ablösefrei wechseln

Juve-Stürmer Dusan Vlahovic hat für den Sommer einen Traumklub
Mehr entdecken
Neuer Vertrag

Juventus verkündet die Verlängerung mit Weston McKennie

2.03.2026 - 18:47
Wechselkandidat

Juventus mit konkretem Interesse an Guglielmo Vicario

1.03.2026 - 17:56
Schwierige Verhandlungen

AS Rom prüft Sommer-Option bei Teun Koopmeiners

1.03.2026 - 13:46
Stürmer-Suche

Milan prüft Vlahović – aber Kurswechsel möglich

1.03.2026 - 10:59
Unzufriedene Situation

Juventus hält an Kolo Muani fest – PSG-Kontakte wieder aufgenommen

1.03.2026 - 07:58
Galatasaray ist gebunden

Napoli hat bei Osimhen-Abgang eine verrückte Klausel einbauen lassen

27.02.2026 - 14:32
Als Di Grigorio-Nachfolger

Juve ist hinter Liverpool-Keeper Alisson Becker her

25.02.2026 - 10:05
Gegen Galatasaray

Juve-Coach Spalletti könnte Stammgoalie Di Gregorio degradieren

24.02.2026 - 15:01
Neuer Vertrag

Juve gelingt Durchbruch bei Weston McKennie

24.02.2026 - 12:47
Von Juventus

Inter erhält beim potentiellen Yann Sommer-Nachfolger Vicario Konkurrenz

23.02.2026 - 17:13