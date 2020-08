Matuidi: “War an der Zeit, Juve zu verlassen”

33 Jahre ist für Blaise Matuidi das richtige Alter: Fortan läuft der Franzose in den Staaten für Inter Miami auf. Der Entschluss, Juventus zu verlassen, habe sich in den vergangenen Monaten gefestigt.

Dass Blaise Matuidi das Kapitel Europa – zumindest vorerst – abhakt, kommt für viele dann doch überraschend. Der Mittelfeldspieler vollzog vor wenigen Tagen seinen Wechsel in die MLS und steht dort nun bei Inter Miami unter Vertrag.

“Die Zeit war reif für einen Richtungswechsel”, erklärt Matuidi gegenüber “L’Equipe” seinen Wechselentscheid. “Der erste Kontakt mit Inter Miami fand im Dezember statt, aber damals sagte ich, dass es noch zu früh in meiner Karriere sei, da die Euro kommen würde und wir damals nicht all diese COVID-Probleme hatten. Damals wollte ich noch bei Juve bleiben.”

Doch mit dem Ausbruch der Pandemie hat sich für den Weltmeister von 2018 die Situation geändert: “Als sie mich im Juni wieder anriefen, hatte sich etliches geändert. Der Aufenthalt in Quarantäne machte mir klar, dass ich an meine Familie denken und mehr Zeit mit ihr verbringen muss. Ich reflektierte meine Karriere und dachte: Was möchte ich noch machen?”

Der Routinier war einer der ersten Profifussballer überhaupt, die nachweislich positiv auf das Virus getestet worden waren. Dies brachte Matuidi letztlich auch dazu, “über den Sinn des Lebens nachzudenken. Am Anfang wurde mir gesagt, dass ich mich in ein paar Wochen erholen würde, aber ich hatte zwei, dann drei Tests, die immer positiv waren, so dass das eine kleine Panik auslöste.”

Nachdem es für den Franzosen in der abgelaufenen Saison auch sportlich nicht mehr so recht lief, bat er eigenen Aussagen nach den Klub schlussendlich, seinen Vertrag vorzeitig aufzulösen.

Doch die schönen Erinnerungen an die Zeit in Europa bleiben. Unter anderem mit Neymar, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann und Zlatan Ibrahimovic gespielt, sticht für Matuidi aber besonders ein anderer hervor: “Wenn ich mich für einen entscheiden müsste, wäre es Cristiano Ronaldo, für alles, was er während seiner Karriere getan hat und auch heute noch tut. Er ist aussergewöhnlich. Er ist sich sehr wohl bewusst, dass er älter wird, aber wenn ich ihn so arbeiten sehe, wie er es tut, mit diesem Geist, immer der Beste sein zu wollen, habe ich so etwas noch nie gesehen.”

adk 16 August, 2020 13:08