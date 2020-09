Lazio befasst sich mit Julian Draxler

Julian Draxler gilt bei PSG weiterhin als Transferkandidat. Nun lockt ihn Serie A-Klub Lazio.

Der deutsche Nationalspieler fühlt sich in Paris grundsätzlich wohl, allerdings nimmt er eher eine Rolle als Backup ein. Auch deshalb wird er wiederholt mit einem Transfer in Verbindung gebracht. Laut “Corriere dello Sport” zeigt Lazio Interesse am deutschen Nationalspieler. PSG soll bereit sein, sich von Julian Draxler zu trennen.

Das grösste Hindernis für die Römer könnte das hohe Salär des Angreifers, das bei jährlich 7 Mio. Euro liegen soll, sein. Draxler müsste wohl Einbussen in Kauf nehmen. Sein Vertrag in Paris läuft nach dieser Saison aus.

psc 24 September, 2020 11:57