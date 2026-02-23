Kevin De Bruyne kündigt baldige Rückkehr auf den Platz an

Der belgische Spielmacher Kevin De Bruyne meldet sich nach einer mehrmonatigen Zwangspause bald zurück.

In einer Nachricht an die Napoli-Fans teilt der 34-Jährige mit, dass er bald wieder auf dem Platz stehen wird. De Bruyne hat sich im Oktober in seiner belgischen Heimat wegen seiner gravierenden Oberschenkelverletzung unters Messer gelegt. Danach bestritt er eine lange Reha. Seit Sonntag ist er nun wieder in Neapel. Dort will er das Training wieder aufnehmen und bald wieder auf den Platz zurückkehren. Bis zu seiner Blessur bestritt er für Napoli in dieser Saison elf Partien. Dabei gelangen ihm vier Treffer und zwei Assists.

Trainer Antonio Conte würde nur zu gerne wieder auf den Offensivspezialisten zählen. Napoli liegt in der Serie A-Tabelle auf dem 3. Platz, hat aber bereits 14 Punkte Rückstand auf Inter Mailand. Italienische Medien rechnen allerdings frühestens im April mit der Rückkehr De Bruynes.