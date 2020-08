Juve will sich Rodrigo de Paul krallen

Juventus blickt mit grossem Interesse auf Udineses Mittelfeldspieler Rodrigo de Paul.

Der 26-jährige Italo-Argentinier ist bei den Friaulern seit Jahren ein absoluter Leistungsträger. In dieser Saison gelangen ihm in 34 Ligaspielen sieben Tore und sechs Assists. Laut “Gazzetta dello Sport” hofft Juve in diesem Sommer auf ein Engagement von Rodrigo de Paul.

Als Ablöse stehen 35 bis 40 Mio. Euro im Raum. Der Spielmacher lief seit Oktober 2018 auch schon 17 Mal für die argentinische Nationalmannschaft auf und ist dort zurzeit ebenfalls gesetzt.

