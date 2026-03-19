SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
7 Neulinge dabei

Alex Frei beruft ersten U21-Nati-Kader und holt Basler Shootingstar

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 19 März, 2026 12:36
Alex Frei beruft ersten U21-Nati-Kader und holt Basler Shootingstar

Der neue U21-Nationaltrainer Alex Frei hat für die EM-Qualispiele in Thun gegen die Färöer (27. März) und Estland (31. März) sein erstes Aufgebot bekanntgegeben. Gleich sieben Neulinge sind dabei.

Insgesamt 24 Spieler sind in der U21-Nati dabei. Alex Frei verändert das bisherige Kader durchaus. Insgesamt sieben neue Spieler sind dabei. Unter anderem hat es der Basler Stürmer Giacomo Koloto ins Kader geschafft. Der 18-Jährige lief im vergangenen Jahr noch an der U17-WM auf. Nun überspringt er innerhalb des Verbands mehrere Jahrgänge und wird gleich für die U21 einberufen. Grund dafür sind seine regelmässigen Einsätze beim FC Basel, wo er im Angriff zurzeit sogar gesetzt ist.

Ebenfalls erstmals für die U21-Nati aufgeboten werden Tibault Citherlet (FC Winterthur), Nevio Di Giusto (FC Zürich), Issa Kaloga (FC Stade Lausanne-Ouchy), Samuel Krasniqi (Grasshopper Club Zürich), und Rodri Smith (FC Winterthur). Mit Jarell Simo von Stade Nyonnais ist ausserdem ein Spieler dabei, der noch nie in einer SFV-Auswahl auflief.

Frei sagt zu seiner Bekanntgabe: «Für die kommenden Spiele haben wir insbesondere formstarke Spieler berücksichtigt, die in ihren Klubs regelmässig Spielpraxis sammeln.» Die Zielsetzung gegen die Färöer und Estland sind zwei Siege: «Wir respektieren unsere Gegner und sind demütig. Unser Ziel ist aber klar das Punktemaximum aus den beiden Partien zu holen.»

Mehr Dazu
Dankt dem Verein

Ludovic Magnin findet nach seiner FCB-Entlassung bereits die ersten Worte
Verstärkung für die Offensive?

Exklusiv: Vaduz hat FCB-Stürmer Kaio Eduardo wieder auf dem Zettel
Rückkehr nach Europa

Ex-Basler Raoul Petretta bei zwei Bundesliga-Klubs im Gespräch
Wechsel im Winter?

Stürmer Philip Otele steht beim FC Basel vor Januar-Abgang
Cédric Don

Der FC Basel hat den Otele-Nachfolger bereits gefunden
Mehr entdecken
7 Neulinge dabei

Alex Frei beruft ersten U21-Nati-Kader und holt Basler Shootingstar

19.03.2026 - 12:36
Omlin gehört dazu

FCB-Sportchef Stucki bestätigt Shortlist mit 6 Namen bei Goaliesuche

19.03.2026 - 09:28
Cheatcode?

Deshalb wurde FCB-Verteidiger Flavius Daniliuc so schnell wieder fit

17.03.2026 - 17:22
Könnte wieder gehen

Juve trifft bei Ex-FCB-Profi Edon Zhegrova eine drastische Entscheidung

17.03.2026 - 15:34
Schon zum zweiten Mal

David Degen nutzt FCB-Podcast erneut zur Kommunikationsoffensive

17.03.2026 - 12:18
Nimmt Team in die Pflicht

David Degen gefällt etwas an den Auftritten des FC Basel überhaupt nicht

16.03.2026 - 17:56
Nach Rapperswil

Der FC Basel schickt Eigengewächs Cobel Sow Garcia in die Challenge League

16.03.2026 - 16:36
Keine Rückkehr in die Heimat

Arsenal lässt Ex-FCB-Verteidiger Riccardo Calafiori trotz Interesse nicht gehen

16.03.2026 - 13:16
Grosses Vertrauen

FCB-Boss David Degen verspricht Trainer Lichtsteiner etwas

16.03.2026 - 11:28
Trotz Sieg

FCB-Verteidiger Daniliuc schlägt nach Rückkehr teamintern Alarm

16.03.2026 - 10:26