Alex Frei beruft ersten U21-Nati-Kader und holt Basler Shootingstar

Der neue U21-Nationaltrainer Alex Frei hat für die EM-Qualispiele in Thun gegen die Färöer (27. März) und Estland (31. März) sein erstes Aufgebot bekanntgegeben. Gleich sieben Neulinge sind dabei.

Insgesamt 24 Spieler sind in der U21-Nati dabei. Alex Frei verändert das bisherige Kader durchaus. Insgesamt sieben neue Spieler sind dabei. Unter anderem hat es der Basler Stürmer Giacomo Koloto ins Kader geschafft. Der 18-Jährige lief im vergangenen Jahr noch an der U17-WM auf. Nun überspringt er innerhalb des Verbands mehrere Jahrgänge und wird gleich für die U21 einberufen. Grund dafür sind seine regelmässigen Einsätze beim FC Basel, wo er im Angriff zurzeit sogar gesetzt ist.

Ebenfalls erstmals für die U21-Nati aufgeboten werden Tibault Citherlet (FC Winterthur), Nevio Di Giusto (FC Zürich), Issa Kaloga (FC Stade Lausanne-Ouchy), Samuel Krasniqi (Grasshopper Club Zürich), und Rodri Smith (FC Winterthur). Mit Jarell Simo von Stade Nyonnais ist ausserdem ein Spieler dabei, der noch nie in einer SFV-Auswahl auflief.

Frei sagt zu seiner Bekanntgabe: «Für die kommenden Spiele haben wir insbesondere formstarke Spieler berücksichtigt, die in ihren Klubs regelmässig Spielpraxis sammeln.» Die Zielsetzung gegen die Färöer und Estland sind zwei Siege: «Wir respektieren unsere Gegner und sind demütig. Unser Ziel ist aber klar das Punktemaximum aus den beiden Partien zu holen.»