Alex Frei wird neuer Coach beim FC Basel

Alex Frei wird zur neuen Saison Trainer des FC Basel werden. Zuvor sicherte sich der Ex-Stürmer mit dem FC Winterthur den Aufstieg in die Super League.

Laut Angaben der “Basler Zeitung” ist es so gut wie fix: Alex Frei kehrt zur neuen Saison zum FC Basel zurück und wird dort Coach. Der frühere Nati-Star wird bei den Bebbi Interimstrainer Guillermo Abascal beerben.

Frei kehrt somit nach etwas weniger als zwei Jahre nach seiner Kündigung wieder zurück zum FCB, dieses Mal jedoch in einer neuen Rolle – und zwar nicht mehr als Verwaltungsrat und Nachwuchstrainer, sondern als Trainer der ersten Mannschaft. Für Abascal ist das Engagement in Basel dadurch beendet. Dass es mit dem Spanier nicht weitergehen würde, hat sich bereits in den letzten Wochen abgezeichnet.

adk 22 Mai, 2022 15:28