Arthur Cabral hat beim FC Basel einen Masterplan

Arthur Cabral ist vorerst bis Saisonende an den FC Basel ausgeliehen. Der 21-Jährige möchte aber darüber hinaus beim Super League-Klub bleiben.

Dies hat der 21-Jährige in einem Interview in seiner Heimat klargestellt. “Ich möchte unbedingt mit dem FCB Trophäen sammeln und meinen Namen in der Vereinsgeschichte hinterlassen. Anschliessend möchte ich den Schritt zu einer besseren europäischen Mannschaft machen und mir in Europa einen Namen machen”, sagte Arthur Cabral hinsichtlich seiner weiteren Planung.

Vorerst läuft der Leihvertrag nur bis zum 30. Juni. Medienberichten zufolge muss der FCB den Torjäger für rund 4 Mio. Franken fix Palmeiras übernehmen, falls dieser mindestens 12 Tore erzielt. Derzeit steht er bei deren neun.

Durch die Coronakrise ist das Budget des FCB inzwischen deutlich begrenzter als es davor aussah. Deswegen hat man sich etwa gegen das Ziehen der Kaufoption bei Edon Zhegrova entschieden. Wie die Situation mit Arthur Cabral aussieht, müssen die nächsten Wochen zeigen.

psc 14 April, 2020 16:34