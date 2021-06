Bestätigt: Der FC Basel begrüsst Neuzugang Jordi Quintilla

Der Wechsel des spanischen Mittelfeldspielers Jordi Quintilla zum FC Basel ist perfekt.

Medial angekündigt wurde der Transfer des 27-jährigen Spielmachers bereits Mitte März. Die offizielle Bestätigung blieb allerdings bislang aus. Am Donnerstag kündigt der FCB nun den Vertragsabschluss mit Quintilla an. Der frühere Barça-Junior unterzeichnet einen Dreijahresvertrag bis 2024. Er wechselt ablösefrei vom FC St. Gallen zu den Bebbi.

Der Ex-FCSG-Kapitän ist glücklich über den erfolgten Wechsel: “Ich bin sehr glücklich, dass ich beim FC Basel den nächsten Schritt in meiner Karriere machen kann. Der FCB ist ein Topclub, in den letzten Jahren habe ich als Gegenspieler gesehen, wie viel Qualität in dieser Mannschaft steckt. Ich freue mich darauf, das Team in der kommenden Saison zu unterstützen.”

psc 17 Juni, 2021 13:06