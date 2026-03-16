David Degen gefällt etwas an den Auftritten des FC Basel überhaupt nicht

Klubboss David Degen findet in einem Interview sehr klare Worte und kritisiert das Auftreten der Mannschaft in den vergangenen Wochen.

Vor dem 3:1-Sieg gegen Servette steht der 42-Jährig «blue Sport» in einem Interview Rede und Antwort. Dabei scheut er nicht vor Kritik vor dem Team zurück. Aus seiner Sicht wurden die Werte des Klubs in den vergangenen Wochen auf dem Platz nicht immer richtig repräsentiert. «Der FC Basel ist mehr als einfach das Leibchen überstreifen. Es geht ums Gewinnen, um erfolgreichen Fussball und um Werte. Diese Werte sind in der letzten Zeit definitiv nicht so auf dem Platz hervorgetreten, wie ich mir das als Präsident wünsche», sagt Degen.

Namen nennt Degen keine. Tatsächlich gab es im Winter aber personell einige Korrekturen. Jonas Adjetey, Philip Otele, Adrian Leon Barisic, Tim Spycher, Junior Zé, Juan Carlos Gauto, Emmanuel Essiam und Jeremy Agbonifo haben den Klub allesamt fix oder zumindest temporär verlassen.

Degen nimmt die Mannschaft in die Pflicht und stützt gleichzeitig Trainer Stephan Lichtsteiner, von dem er voll überzeugt ist: «Er räumt ja nur auf. Da sind wir sehr selbstkritisch. Wir wissen, was falsch gemacht wurde und wo wir Veränderungen vornehmen müssen. Wir brauchen auf dem Platz Leute, die sich zu 100 Prozent für den FCB verreissen.»

Zuletzt gab es in der Super League in vier Partien drei Siege. Die Tendenz ist aktuell nach schwierigen Wochen mit dem Aus in Cup und Europa League also positiv.