Am Deadline Day: Der FC Basel schnappt sich Darian Males

Der FC Basel reagiert weiter auf die mitunter schwachen Leistungen und Resultate und verstärkt seine Ofensive mit Darian Males.

Wie der italienische Transferexperte Gianluca di Mazio berichtet, einigen sich die Bebbi mit dem FC Genua auf eine Leihe des 19-jährigen Mittelstürmers. Der Youngster verabschiedete sich im vergangenen Sommer aus der Schweiz und verliess den FC Luzern in Richtung Italien. In der Serie A kam er bislang allerdings noch nicht zum Einsatz. Er hat lediglich einen Kurzeinsatz in der Coppa Italia bestritten. Für den Rest der Saison kehrt er nun in die Super League zurück. Males wird beim FCB am Montag als Neuzugang präsentiert.

psc 15 Februar, 2021 09:21