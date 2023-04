Der FC Basel schafft in Nizza die Sensation

Der FC Basel steht nach einer neuerlichen Parforce-Leistung und dank ihrer Comebacker-Fähigkeiten im Halbfinale der Conference League. Die Bebbi schlagen Nizza auswärts nach 0:1-Rückstand mit 2:1 nach Verlängerung.

Gleich zu Beginn des Spiels wird der FCB vom Heimteam regelrecht überfahren und geht bereits in der 9. Minute in Rückstand. Nizza könnte sogar noch weitere Treffer landen, Basel bleibt aber trotz grosser Chancen des Heimteams im Spiel.

Und dies zahlt sich später aus: In der Schlussphase kann das Team von Heiko Vogel eine Druckphase entwickeln und gleicht durch den nach seiner Einwechslung in der 72. Minute überragenden Jean-Kévin Augustin in der 86. Minute tatsächlich aus. Damit ist nach dem 2:2-Remis aus dem Hinspiel alles wieder ausgeglichen.

Man spürt förmlich, wie die FCB-Spieler Vertrauen gewinnen und den Glauben an den Sieg entwickeln. Und genau diesen Sieg landen sie. Kasim Adams ist es, der in der 98. Minute mittels gezieltem Kopfball den entscheidenden Treffer landet. In der restlichen Spieldauer gelingt es Nizza nicht mehr ein weiteres Tor erzielen und Basel zieht ins Halbfinale der Conference League ein.

All dies ohne die ausgesperrten Fans der Muttenzerkurve, die die Partie im italienischen Sanremo verfolgen und natürlich feiern.

Im Halbfinale kommt es zum Duell mit der AC Fiorentina und zum Wiedersehen mit Arthur Cabral.

psc 20 April, 2023 23:37