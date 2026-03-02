SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Schock

Ein FCB-Stürmer hat sich einen Kreuzbandriss eingefangen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 2 März, 2026 16:56
Ein FCB-Stürmer hat sich einen Kreuzbandriss eingefangen

Der FC Basel muss lange Zeit auf seinen Mittelstürmer Kaio Eduardo verzichten.

Der 20-jährige Brasilianer zog sich beim Abschlusstraining für die Partie in Lausanne am vergangenen Wochenende einen Kreuzbandriss und eine Meniskusverletzung zu, wie die Basler am Montag kommunizieren. Kaio Eduardo wird in den kommenden Tagen operiert und wird im Anschluss mehrere Monate ausfallen.

Der Youngster kam für die Profimannschaft in dieser Spielzeit in sechs Partien zum Zug. Treffer sind ihm keine geglückt. Ausserdem lief er in sieben Spielen für die U21 auf und erzielte dabei vier Treffer.

Mehr Dazu
Dankt dem Verein

Ludovic Magnin findet nach seiner FCB-Entlassung bereits die ersten Worte
Verstärkung für die Offensive?

Exklusiv: Vaduz hat FCB-Stürmer Kaio Eduardo wieder auf dem Zettel
Rückkehr nach Europa

Ex-Basler Raoul Petretta bei zwei Bundesliga-Klubs im Gespräch
Wechsel im Winter?

Stürmer Philip Otele steht beim FC Basel vor Januar-Abgang
Cédric Don

Der FC Basel hat den Otele-Nachfolger bereits gefunden
Mehr entdecken
Schock

Ein FCB-Stürmer hat sich einen Kreuzbandriss eingefangen

2.03.2026 - 16:56
Klarstellung

Stephan Lichtsteiner verrät, weshalb er in Luzern verfrüht in die Kabine ging

27.02.2026 - 18:49
Spielt in Bulgarien

Der FC Basel beobachtet den serbischen Spielmacher Petar Stanic

27.02.2026 - 10:41
328 Millionen Franken

Die Super League ist in Sachen Einnahmen die Nummer 12 in Europa

27.02.2026 - 10:13
Bei Fasnacht dabei

FCB-Profis besuchen Cortège nach Pleite in Luzern

24.02.2026 - 13:18
Fokus klar

Für Shaqiri gibt es in der schwierigen Phase des FC Basel nur zwei Dinge

24.02.2026 - 11:06
"Einstellung hat gefehlt"

FCB-Coach Stephan Lichtsteiner übt nach Pleite in Luzern scharf Spielerkritik

23.02.2026 - 09:51
Wegen einer Sperre

Der FC Basel darf Neuzugang Becir Omeragic noch nicht einsetzen

20.02.2026 - 14:08
Zu Spezialpreis

Der FC Basel lädt Fasnachtsvereine, Guggen & Cliquen in den St. Jakob-Park ein

20.02.2026 - 13:36
Abgeblitzt

Der FC Basel versuchte Andrin Hunziker vergeblich zurückzuholen

20.02.2026 - 09:52