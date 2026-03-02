Ein FCB-Stürmer hat sich einen Kreuzbandriss eingefangen

Der FC Basel muss lange Zeit auf seinen Mittelstürmer Kaio Eduardo verzichten.

Der 20-jährige Brasilianer zog sich beim Abschlusstraining für die Partie in Lausanne am vergangenen Wochenende einen Kreuzbandriss und eine Meniskusverletzung zu, wie die Basler am Montag kommunizieren. Kaio Eduardo wird in den kommenden Tagen operiert und wird im Anschluss mehrere Monate ausfallen.

Der Youngster kam für die Profimannschaft in dieser Spielzeit in sechs Partien zum Zug. Treffer sind ihm keine geglückt. Ausserdem lief er in sieben Spielen für die U21 auf und erzielte dabei vier Treffer.