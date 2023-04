Eintracht mit Neuzugang einig – auch Zeki Amdouni im Visier

Eintracht Frankfurt hat im Hinblick auf die kommende Saison eine Einigung mit Wunschspieler Farès Chaïbi erzielt. Im Gespräch ist auch Zeki Amdouni vom FC Basel.

Ein Scout der Bundesligisten hat den 22-Jährigen in der vergangenen Woche beim 2:2-Remis in der Conference League gegen Nizza live im Stadion beobachtet. Laut «Foot Mercato» ist die Eintracht hinter Amdouni her – allerdings bei weitem nicht als einziger Klub. Für den Schweizer Nationalspieler dürfte eine beträchtliche Ablöse im zweistelligen Millionenbereich notwendig sein.

Mit Offensivspieler Farès Chaïbi hat sich der Bundesligist derweil mündlich bereits über einen Transfer geeinigt. Allerdings stehen noch Verhandlungen mit dem FC Toulouse über die Ablöse aus.

psc 17 April, 2023 11:40