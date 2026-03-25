Ex-FCB-Profi Philip Otele könnte sein bestes Halbjahr als Fussballer erleben

Philip Otele hat sein Ziel erreicht: Er hat sich über ein Engagement beim FC Basel zu Beginn dieses Jahres in eine europäische Topliga manövrieren können. Nun hat er auch schon den Sprung in die nigerianische Nationalmannschaft geschafft.

Diese musste Ende des vergangenen Jahres mit der verpassten WM-Qualifikation eine grosse Enttäuschung hinnehmen. Gegen den Kongo gab es das vorzeitige Aus. Otele war da noch nicht dabei. Dies sieht nun anders aus: Der 26-jährige Angreifer wurde für die anstehenden Testspiele gegen den Iran und Jordanien Ende März erstmals für sein Land aufgeboten. Eine riesige Ehre für Otele, der auf der Insel gross wurde und als Fussballer auch schon in Litauen, Rumänien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und eben in der Schweiz tätig war.

Der HSV hat ihn zunächst bis im Sommer vom FC Basel ausgeliehen. Für rund 5 Mio. Euro könnten ihn die Hanseaten dann fix übernehmen. Die Chancen sind absolut intakt. Erst recht nach einem sehr starken Auftritt Oteles am vergangenen Wochenende: Da erzielte dieser bei der 2:3-Niederlage gegen Borussia Dortmund nicht nur sein erstes Tor im HSV-Trikot, sondern war auch abgesehen davon ein riesiger Aktivposten. Trainer Merlin Polzin schwärmte im Anschluss an die Partie von seinem Stürmer: «Er ist in der Spitze ein grosser Gewinn für unsere Mannschaft. Er hatte den Mut, sich vor über 80’000 Zuschauern viele Dinge zuzutrauen. Mir war vorher bewusst, dass er es kann. Dass er es auch umsetzt, freut mich umso mehr.»

Otele stand eigentlich schon letzten Sommer davor, international durchzustarten. Es gab damals vor allem Interesse aus England. Einen Transfer realisierte er dann nicht. Mit halbjähriger Verspätung ist es nun geschehen – und offenbar auch zum richtigen Verein. Otele steht vor sehr entscheidenden Partien, in denen er sich sowohl in der Bundesliga wie auch in der nigerianischen Nationalmannschaft fix etablieren kann.

Wie schon bei manch anderem Spieler könnte sich der FC Basel einmal mehr als ideales Sprungbrett erweisen: Dort hat er zwar nur ein Jahr verbracht, aber sich eben doch auf dem internationalen Fussballparkett etablieren können.