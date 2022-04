Ex-FCB-Star Arthur Cabral steht gegen Empoli in der Startelf

Arthur Cabral ist noch nicht wirklich angekommen beim AC Florenz. Am Sonntag bekommt der ehemalige Topstar des FC Basel die grosse Chance, sich zu beweisen – im Heimspiel gegen den FC Empoli erhält er ein Mandat in der Startelf.

Trainer lassen sich vor einer Partie selten in die Karten schauen und halten sich bei ihrer Formation meist bedeckt. Vincenzo Italiano ist da anders, zumindest mit Blick auf das Heimspiel am Sonntag gegen den FC Empoli. Dann erhält Arthur Cabral mal wieder eine Chance, sich von Beginn an für mehr Spielzeit zu empfehlen.

“Cabral entwickelt sich nach dem, was wir sehen, nach den Augen des Trainers und nach den Daten. Ich denke, dass er morgen im Spiel sein wird und es ist richtig, dass er beweisen kann, dass er ein Spieler der Fiorentina ist. Ein Spieler, der die Qualitäten hat, ein wichtiger Spieler zu sein”, sagte Italiano während der Spieltagspressekonferenz.

Eigentlich bildet Krzysztof Piatek die einzige Sturmspitze. Der ist seit den Auftritten mit der polnischen Nationalmannschaft allerdings angeschlagen und sitzt am Sonntag zunächst auf der Bank. Gut für Cabral, der in der Serie A erst einmal in der Startelf stand und auf einen Treffer sowie eine Vorlage kommt.

Italiano ist überzeugt davon, dass Cabral, der vor einigen Wochen für 14 Millionen Euro vom FC Basel in die Toskana wechselte, noch wichtig für die Fiorentina werden kann: “Er ist Jahrgang 1998, er ist noch jung und kann jeden Tag mit Training und Einsatz wachsen. Der richtige Moment ist gekommen, ich hoffe, dass er und die Mannschaft sich gut ausdrücken können, denn wenn man nicht gut spielt, kann man keine Spiele gewinnen. Wir werden versuchen, ihn unter die richtigen Bedingungen zu stellen, damit er gut spielt.”

aoe 2 April, 2022 16:06