Ex-FCB-Torjäger Cabral steht bereits vor Abschied bei der Fiorentina

Vor Jahresfrist legte die AC Fiorentina 14 Mio. Euro für den damaligen Basler Torjäger Arthur Cabral auf den Tisch. Nach nur einem Jahr steht der 24-jährige Brasilianer bei den Toskanern nun bereits wieder vor dem Abschied.

Wie das Portal «Violanews» berichtet, könnte der Angreifer bei einem Ligakonkurrenten unterkommen. Die akut abstiegsgefährdeten Klubs Sampdoria und Cremonese werfen demnach ein Auge auf Cabral. Im Raum steht ein leihweiser Wechsel.

Der Angreifer ist in Florenz bei weitem nicht immer erste Wahl. In zwölf Serie A-Spielen gelangen ihm in dieser Saison bisher zwei Tore. Mit seinen Leistungen ist man nicht restlos zufrieden. Ein (temporärer) Abgang steht zumindest im Raum.

psc 3 Januar, 2023 10:59