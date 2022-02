Ex-FCB-Transferziel Kaio Jorge fällt 8 Monate aus

Juventus muss rund acht Monate auf seinen brasilianischen Stürmer Kaio Jorge verzichten.

Der 20-jährige Angreifer war im Januar zwischenzeitlich ein Thema für den FC Basel, der sich für eine Leihe des früheren Santos-Stürmers interessiert. Das Geschäft kam dann nicht zustande. Nun musste Kaio Jorge nach einem Riss an der Patellasehne am rechten Knie operiert werden. Auf den Angreifer wartet eine lange Pause. Mit rund acht Monaten wird gerechnet. Juve zahlte im vergangenen Sommer 1,5 Mio. Euro für den Offensivspieler, der bis zu seiner Verletzung zu neun (Teil-)Einsätzen in der Serie A kam.

psc 24 Februar, 2022 15:50