Exklusiv: Dion Kacuri sucht beim FC Basel nach Ausweg

Dion Kacuri will den FC Basel verlassen, scheint sich allerdings schwer damit zu tun, einen Abnehmer für seine Person zu finden. Es läuft auf einige Monate in der zweiten Mannschaft hinaus.

Der triste Alltag von Dion Kacuri verdeutlichte sich einmal mehr am vergangenen Wochenende. Während sich das Profiteam auswärts gegen Lausanne-Sport zu einem umjubelten 2:1-Sieg kämpfte, musste Kacuri in der zweiten Mannschaft des FC Basel ran.

Statt seinem Beruf im Stade de la Tuilière nachzugehen wurde Kacuri im Basler Leichtathletik-Stadion 90 Minuten gegen den FC Bulle eingesetzt. Immerhin gewann er mit seinem Team 2:1. Das soll es für Kacuri, immerhin aktueller Schweizer U21-Nationalspieler, aber nicht gewesen sein.

Dion Kacuri will den FC Basel verlassen – aber wohin?

Nach Informationen von 4-4-2.ch ist Kacuri mit seiner sportlichen Perspektive beim FCB alles andere als zufrieden. In der Super League stehen bisher nur fünf Einsätze (278 Minuten) in seiner Datenbank.

Kacuri hätte, so wurde es dieser Redaktion zugetragen, den FCB am liebsten schon im vergangenen Sommer verlassen. Vor rund einem Dreivierteljahr kehrte Kacuri von einer einjährigen Ausleihe zu Yverdon Sport zurück. Diese fing erst gut an, verschiedene Verletzungen verhinderten dann allerdings den dauerhaften Durchbruch.

Im zurückliegenden Wintertransferfenster schien es dann so, als würden die Klubs bei Kacuri nicht gerade Schlange gehen. Der 22-Jährige hat sogar verschiedene Berater damit beauftragt, sich auf die Suche nach Interessenten zu machen. Ohne Erfolg.

Kacuris Vertrag in Basel ist noch bis 2028 gültig. Innerhalb der Schweiz kann er aufgrund des geschlossenen Transferfensters nicht mehr wechseln. Ob eine Veränderung in ein anderes Land ein Thema ist, wurde bisher nicht bekannt. Ein Ausbruch aus dem tristen Alltag scheint vorerst also nicht möglich.