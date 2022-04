Der FC Basel veranstaltet ein Benefizspiel gegen Dynamo Kiew

Unter dem Motto Match for peace veranstaltet der FC Basel am 4. Mai ein Benefizspiel gegen den ukrainischen Verein Dynamo Kiew.

Rund um die Partie werden Spenden für die Glückskette zugunsten der Ukraine gesammelt. Der gesamte Erlös geht an dieses Projekt. “Der FCB ist sich seiner sozialen Verantwortung bewusst und möchte diese bestmöglich wahrnehmen. Die Club-Charta hält fest, dass der FCB Gewalt in jeder Form ablehnt, und dieser Wert ist für Rotblau in jedem Fall verbindlich und nicht verhandelbar”, schreibt der Verein in einer Mitteilung.

Dynamo Kiew trägt zugunsten von Spendensammlungen auch andere Friedensspiele aus. Am 26. April trifft das Team beispielsweise im Signal Iduna Park auf Borussia Dortmund.

Die ukrainische Meisterschaft wurde wegen des Kriegsbeginns im Winter ausgesetzt.

