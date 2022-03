Der FC Basel trägt beim Karlsruher SC ein Benefizspiel aus

Der FC Basel misst sich am Donnerstag mit dem deutschen Zweitligisten Karlsruher SC. Die Einnahmen kommen guten Zwecken zu.

Das Spiel, das während der Länderspielpause stattfindet, wird im BBBank Wildpark in Karlsruhe ausgetragen. Wie der FCB mitteilt, spendet der KSC sämtliche Erlöse aus diesem Spiel für gute Zwecke: Eine Hälfte geht an die Stadt Karlsruhe, die eine Stabsstelle für die Geflüchteten aus der Ukraine eingerichtet hat. Die andere Hälfte kommen dem Projekt KSC TUT GUT. zugute. Der FCB tritt zu diesem Spiel “gratis” an, stellt dem KSC also keine Aufwände in Rechnung und steuert so seinen Teil zu dieser Wohltätigkeitsaktion bei.

psc 21 März, 2022 16:47