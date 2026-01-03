FC Basel hat wohl Abnehmer für Juan Gauto gefunden

Der FC Basel plant nicht mehr mit Juan Gauto. Der Flügelstürmer hat nun offenbar einen neuen Klub gefunden.

Der FC Basel soll sich schon vor einem halben Jahr mit einer erneuten Ausleihe von Juan Gauto beschäftigt haben, mittlerweile scheint ein Abnehmer gefunden worden zu sein.

Nach Angaben des Journalisten Germán García Grova schliesst sich Gauto dem argentinischen Klub CA Platense an. Demnach verleiht der FCB den 21-Jährigen für ein Jahr und gewährt zusätzlich eine Kaufoption.

Gauto wechselte vor zweieinhalb Jahren aus seiner argentinischen Heimat nach Basel, der FCB investierte seinerzeit immerhin vier Millionen Euro Ablöse.

Eine Liebesbeziehung zwischen dem FC Basel und Gauto sollte dann allerdings nie entstehen. Im Sommer ist er von einer Leihsaison beim spanischen Zweitligisten Deportivo La Coruña zurückgekehrt.

Gauto hat für das Basler Profiteam lediglich 24 Spiele (1096 Minuten) absolviert. Sein Vertrag läuft 2028 aus.