Der FC Basel plant Transfercoup mit BVB-Stürmer Julien Duranville

Der FC Basel will in seiner Offensive nachlegen und hat jetzt Dortmunds belgischen Flügelstürmer Julien Duranville ins Visier genommen.

Der 19-Jährige könnte dabei als Ersatz für Philipp Otele dienen, der beim FCB seinerseits noch in dieser Transferperiode vor dem Absprung steht. Duranville blickt beim BVB auf eine bislang sehr schwierige Saison zurück. Seine persönliche Entwicklung verlief nicht wie erwünscht. Im Profiteam stand er kein einziges Mal auf dem Platz, lediglich in der zweiten Mannschaft konnte er zweimal in der Regionalliga West ran. Ein Transfer in dieser Wechselperiode steht an.

Ob der FC Basel letztlich den Zuschlag erhält, ist offen. Nach Angaben von «Sky» läuft der Gesprächsdraht zwischen den Bebbi und Dortmund jedenfalls heiss. Diskutiert wird über eine Leihe. Durch sei der Deal zwar noch nicht, aber es sehe gut aus, heisst es. Duranville stiess vor drei Jahren von seinem Ausbildungsklub RSC Anderlecht zum BVB. Nachhaltig durchsetzen konnte er sich bislang nicht. Sein Vertrag läuft noch bis 2028.

Mit der Duranville-Ankunft in Basel bekäme wohl auch Otele grünes Licht für einen Wechsel. Am Nigerianer sind diverse Klubs aus dem Ausland dran.