Der FC Basel bindet U17-WM-Teilnehmer Giacomo Koloto langfristig

Der FC Basel setzt längerfristig auf seinen 18-jährigen Mittelstürmer Giacomo Koloto.

Der junge Angreifer unterschreibt am Rheinknie seinen ersten Profivertrag mit Gültigkeit bis 2030. Nachdem er erst am 31. Januar seinen 18. Geburtstag feierte, wird er vom FCB nun direkt «belohnt» und auch an den Klub gebunden. Koloto stiess im Sommer 2024 vom FC Zürich zum FCB und fand dort via U17 den Weg zur U21, wo er in dieser Saison bislang neun Einsätze in der Promotion League hatte. Am Sonntag debütierte er bei der 1:2-Niederlage gegen den FC Thun in der Super League.

Dort soll er künftig häufiger spielen. Koloto war im November des vergangenen Jahres Stammspieler der Schweizer U17-Nati an der WM und kam mit der Mannschaft bis in die Viertelfinals.