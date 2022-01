Der FCB entschied erst am Flughafen Zürich, nicht nach Dubai zu reisen

Der FC Basel hat erst in allerletzter Sekunde entschieden, das geplante Trainingslager in Dubai nicht anzutreten.

Wie die Bebbi auf ihrer Webseite mitteilen, weilte die Trainingslager-Delegation inklusive Spielern am Montag bereits am Flughafen Zürich als die Absage nach einer “weiteren Lagebeurteilung” und aufgrund eines “Abwägens sämtlicher Umstände” doch noch beschlossen wurde.

In der Vorbereitung auf die Dubai-Reise wurden von der rund 60-köpfigen Trainingslager-Delegation des FCB drei Personen aus dem Umfeld der 1. Mannschaft positiv auf das Coronavirus getestet. Mit diesen Resultaten habe der Entscheid allerdings nichts zu tun – die drei FCB-Exponenten befinden sich zuhause in Isolation und wären ohnehin nicht mitgeflogen.

Der FCB nimmt die Rückrundenvorbereitung bis auf Weiteres in Basel in Angriff, prüft aber in den nächsten Tagen Alternativen. Spieler, die aktuell aufgrund von Ferien oder einer direkten Anreise bereits in Dubai weilen, kommen so schnell wie möglich ebenfalls zurück nach Basel.

psc 3 Januar, 2022 14:22