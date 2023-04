Den FCB-Fans drohen in Nizza Gefängnisstrafen

Basler Fans dürfen in der kommenden Woche zum Conference League-Spiel nach Nizza reisen. Dort müssen sie sich allerdings an strikte Vorgaben halten – andernfalls drohen ihnen sogar Gefängnisstrafen.

Dies macht der FCB auf seiner Webseite klar, nachdem die Behörden in Südfrankreich sehr strikte Massnahmen beschlossen haben. So dürfen die FCB-Fans im Stadion und auch im Stadtzentrum keinerlei Fan-Utensilien mit sich tragen – sich also nicht als Supporter der Bebbi präsentieren. Ein Fanmarsch zum Stadion ist verboten. Ausserdem müssen alle Gästefans einen Voucher am «Parking Des Pins» in ein Eintrittsticket umtauschen.

Der FCB ist über die Sicherheitsvorkehrungen alles andere als erfreut. «Selbstredend hat der FCB andere Vorstellungen von Gastfreundschaft», schreibt der Super Ligist. Die Fans werden dennoch gebeten, sich an die Vorgaben zu halten.

psc 13 April, 2023 10:48