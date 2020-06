Der FCB kämpft weiter um Edon Zhegrova

Der FC Basel zog die Kaufoption bei seinem derzeit verletzten Flügelspieler Edon Zhegrova nicht. Dennoch kämpft der Super Ligist weiterhin um einen Verbleib des 21-jährigen Kosovaren.

Vom Potential des jungen Nationalspielers ist man bei den Bebbi durchaus überzeugt. Seit Februar 2019 war Edon Zhegrova vom belgischen Erstligisten KAA Gent an den FCB ausgeliehen. In 22 Super League-Spielen sind ihm seither zwei Tore und drei Assists geglückt. Seine Entwicklung war insgesamt sehr positiv, im Laufe dieser Saison schenkte ihm Trainer Marcel Koller immer mehr Vertrauen und Einsatzzeit. Ausgerechnet zum Restart zog sich der Youngster eine Innenbanddehnung zu und ist deshalb zurzeit nicht einsatzfähig.

Ob er noch einmal für die Basler aufläuft, ist mittlerweile fraglich. Jüngst hat Zhegrova den Berater gewechselt und wird jetzt von Erdin Shaqiri vertreten. In Genk rechnet man laut “Basler Zeitung” mit der Rückkehr des Flügelflitzers, dieser hat aber auch schon Interesse in Topligen geweckt. Für einen Verbleib in Basel spricht, dass Zhegrova vor Monatsfrist öffentlich sagte, dass er gerne in der Schweiz bleiben würde. Die finanziellen Engpässe des Super Ligisten sprechen allerdings dagegen.

psc 24 Juni, 2020 15:27