FCB-Profi Kevin Bua bei deutschem Traditionsklub im Fokus

Hinter der Zukunft des zurzeit verletzten FCB-Flügelstürmers Kevin Bua steht ein Fragezeichen, läuft sein Vertrag doch im Sommer aus. Sein Weg könnte nach Deutschland führen.

Dort schielt laut “Bild” der 1. FC Nürnberg auf den 26-jährigen Romand. Bereits vor zwei Jahren war Kevin Bua demnach ein Thema beim Club, letztlich entschied sich der Verein aber für zwei andere Spieler.

In der laufenden Saison zeigt Bua starke Leistungen – zumindest in der Hinrunde, wo er noch nicht von Verletzungen gebremst wurde. Die Bebbi könnten eine Vertragsverlängerung anstreben, ein Wechsel ins Ausland dürfte den Angreifer aber durchaus reizen. Die Frage lautet, ob die 2. Bundesliga, wo Nürnberg wohl auch in der kommenden Saison spielt, seinen Vorstellungen entspricht.

FCN-Sportdirektor Robert Palicuka blockt gegenüber der “Bild” ab und sagt, dass der gebürtige Genfer mit Vergangenheit beim FCZ derzeit in den Überlegungen keine Rolle spiele. Dies könnte sich im Hinblick auf den Sommer allerdings durchaus ändern.

psc 4 März, 2020 18:31