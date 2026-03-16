FCB-Verteidiger Daniliuc schlägt nach Rückkehr teamintern Alarm

Der FC Basel siegt im Heimspiel gegen Servette am Sonntag 3:1 und kann dabei auch wieder auf Verteidiger Flavius Daniliuc zählen. Der Österreicher schlägt nach seinem Comeback aber sofort Alarm.

Dem 24-Jährige haben die Auftritte einiger Teamkollegen in den vergangenen Wochen nicht gefallen, wie er nach dem Sieg gegen die Genfer betont. «Locker gibt es bei uns nicht mehr. Es gab ein paar Spieler, die sich etwas rausgenommen haben. Die wurden zur Seite geschoben und trainieren nicht mehr mit uns», wird Daniliuc nach der Partie von «Blick» zitiert. Der Abwehrspieler führt aus: «Wir haben uns zusammengesetzt und das klar besprochen. Es gibt einen Mannschaftsrat und einen Staff, der das nicht mehr akzeptiert. Wir haben in dieser Saison schon zu viele Prozente weggelassen. Das dürfen wir nicht mehr.»

FCB-Coach Stephan Lichtsteiner führt aus, was zuletzt nicht immer funktioniert hat: «Arbeitsmentalität ist für mich unverhandelbar. Man spielt, wie man trainiert. Im Training hat man eineinhalb oder zwei Stunden mit voller Konzentration auf dem Platz zu sein.» Natürlich dürfe und müsse im Training auch der Spass-Faktor dabei sein, aber: «In der Phase, in der wir sind, ist es wichtig, dass wir unsere Arbeit mit voller Konzentration machen. Es ist wichtig, dass wir da den Hebel ansetzen.»

Tatsächlich aussortiert wurde zwar niemand, einige Profis haben den Verein im Winter aber verlassen, etwa Philip Otele, der nach Hamburg wechselte. Lichtsteiners Philosophie ist bekannt: «Ich habe von meinem ersten Tag an gesagt, was meine Philosophie ist. Und das wiederhole ich auch in jedem Interview. Ich verlange von jedem Spieler, dass er im Training in jeder Übung die Intensität auf den Platz bringt.»