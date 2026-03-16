SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Trotz Sieg

FCB-Verteidiger Daniliuc schlägt nach Rückkehr teamintern Alarm

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 16 März, 2026 10:26
FCB-Verteidiger Daniliuc schlägt nach Rückkehr teamintern Alarm

Der FC Basel siegt im Heimspiel gegen Servette am Sonntag 3:1 und kann dabei auch wieder auf Verteidiger Flavius Daniliuc zählen. Der Österreicher schlägt nach seinem Comeback aber sofort Alarm.

Dem 24-Jährige haben die Auftritte einiger Teamkollegen in den vergangenen Wochen nicht gefallen, wie er nach dem Sieg gegen die Genfer betont. «Locker gibt es bei uns nicht mehr. Es gab ein paar Spieler, die sich etwas rausgenommen haben. Die wurden zur Seite geschoben und trainieren nicht mehr mit uns», wird Daniliuc nach der Partie von «Blick» zitiert. Der Abwehrspieler führt aus: «Wir haben uns zusammengesetzt und das klar besprochen. Es gibt einen Mannschaftsrat und einen Staff, der das nicht mehr akzeptiert. Wir haben in dieser Saison schon zu viele Prozente weggelassen. Das dürfen wir nicht mehr.»

FCB-Coach Stephan Lichtsteiner führt aus, was zuletzt nicht immer funktioniert hat: «Arbeitsmentalität ist für mich unverhandelbar. Man spielt, wie man trainiert. Im Training hat man eineinhalb oder zwei Stunden mit voller Konzentration auf dem Platz zu sein.» Natürlich dürfe und müsse im Training auch der Spass-Faktor dabei sein, aber: «In der Phase, in der wir sind, ist es wichtig, dass wir unsere Arbeit mit voller Konzentration machen. Es ist wichtig, dass wir da den Hebel ansetzen.»

Tatsächlich aussortiert wurde zwar niemand, einige Profis haben den Verein im Winter aber verlassen, etwa Philip Otele, der nach Hamburg wechselte. Lichtsteiners Philosophie ist bekannt: «Ich habe von meinem ersten Tag an gesagt, was meine Philosophie ist. Und das wiederhole ich auch in jedem Interview. Ich verlange von jedem Spieler, dass er im Training in jeder Übung die Intensität auf den Platz bringt.»

Mehr Dazu
Dankt dem Verein

Ludovic Magnin findet nach seiner FCB-Entlassung bereits die ersten Worte
Verstärkung für die Offensive?

Exklusiv: Vaduz hat FCB-Stürmer Kaio Eduardo wieder auf dem Zettel
Rückkehr nach Europa

Ex-Basler Raoul Petretta bei zwei Bundesliga-Klubs im Gespräch
Wechsel im Winter?

Stürmer Philip Otele steht beim FC Basel vor Januar-Abgang
Cédric Don

Der FC Basel hat den Otele-Nachfolger bereits gefunden
Mehr entdecken
Nimmt Team in die Pflicht

David Degen gefällt etwas an den Auftritten des FC Basel überhaupt nicht

16.03.2026 - 17:56
Nach Rapperswil

Der FC Basel schickt Eigengewächs Cobel Sow Garcia in die Challenge League

16.03.2026 - 16:36
Keine Rückkehr in die Heimat

Arsenal lässt Ex-FCB-Verteidiger Riccardo Calafiori trotz Interesse nicht gehen

16.03.2026 - 13:16
Grosses Vertrauen

FCB-Boss David Degen verspricht Trainer Lichtsteiner etwas

16.03.2026 - 11:28
Trotz Sieg

FCB-Verteidiger Daniliuc schlägt nach Rückkehr teamintern Alarm

16.03.2026 - 10:26
Geduld gefragt

Der Comeback-Plan von FCB-Verteidiger Flavius Daniliuc ist kompliziert

13.03.2026 - 16:02
Besonderes Heimspiel

Der FC Basel feiert 25-jähriges Jubiläum des Joggeli ganz speziell

13.03.2026 - 15:14
Chaos im Klub

Ex-FC Basel-Profi Jonas Adjetey löst in Wolfsburg Fan-Tumulte aus

12.03.2026 - 10:25
Mark Flekken zurück

Für Jonas Omlin wird es in Leverkusen bald noch schwieriger

11.03.2026 - 18:53
Im Basler Visier

Exklusiv: FCB-Wechsel von Anthony Racioppi nicht sehr wahrscheinlich

11.03.2026 - 15:00