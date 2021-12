Klublegende Massimo Ceccaroni hat den FC Basel endgültig verlassen

Massimo Ceccaroni hat den FC Basel per Ende November definitiv verlassen.

Der Rekordspieler der Bebbi (452 Pflichtspieleinsätze) war seit 2012 in verschiedenen Funktionen im Verein tätig und während vier Jahren auch Teil des Verwaltungsrats. Nun hat er sämtliche Ämter beim FCB niedergelegt und den Klub verlassen. Ceccaroni nimmt neue berufliche Herausforderungen an. Der FCB bedankt sich mit einem Statement ” ganz herzlich für sein grosses Engagement und seine wertvollen Dienste in den vergangenen Jahren und wünscht ihm für die private sowie berufliche Zukunft alles Gute, viel Zufriedenheit und vor allem beste Gesundheit.”

psc 2 Dezember, 2021 15:45