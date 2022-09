Mario Balotelli feiert Sieg gegen FCB in italienischer Disco

Mario Balotelli feierte beim FC Sion einen erfolgreichen Einstand: Beim 2:1-Sieg gegen den FC Basel markierte er nach seiner Einwechslung zwar keinen Treffer, konnte aber bereits einige Akzente setzen und wurde beim Sieg der Walliser im Tourbillon gefeiert. Der Torjäger ist in Party-Stimmung, was sich auch nach dem Spiel zeigte.

Balotelli feierte nur wenige Stunden nach seinem Debüt für Sion in der Nacht auf Sonntag in der Nähe von Brescia in einer Disco mit seinem französischen DJ-Kumpel Dadju. Dies berichtet “watson”. In den sozialen Medien existieren auch Videos des Besuchs des Angreifers.

Mittlerweile bereitet er sich mit Sion auf das nächste Spiel vor. Am Samstag gastieren die Walliser bei Spitzenreiter St. Gallen.

psc 8 September, 2022 14:11