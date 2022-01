Neuer Stürmer aus Russland: Der FC Basel krallt sich Fedor Chalov

Der FC Basel will nach dem Weggang von Arthur Cabral zwei neue Offensivkräfte verpflichten. Eine davon könnte aus Russland stammen und Fedor Chalev heissen.

Medienberichten zufolge leihen die Bebbi den 23-jährigen Mittelstürmer bis Saisonende von ZSKA Moskau aus. Eine Kaufoption wird demnach nicht vereinbart. Fedor Chalev stammt aus der Jugendabteilung von ZSKA. Der dreifache russische Nationalspieler bestritt in dieser Saison 16 Spiele in der Premier Liga. Dabei glückten ihm drei Treffer und zwei Assists. Den Rest dieser Saison könnte er nun wohl in der Super League auflaufen.

psc 31 Januar, 2022 12:15