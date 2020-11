Reto Baumgartner ist neuer Präsident des FC Basel

Der frühere FCB-Profi Reto Baumgartner wurde an der schriftlich durchgeführten Generalversammlung des FC Basel zum neuen Vereinspräsidenten gewählt.

Wie der abtretende Präsident Bernhard Burgener per Videobotschaft verkündete, wurde Heimgartner mit grossem Mehr zu seinem Nachfolger gewählt. Auch die bisherigen Klubleitungsmitglieder Dominik Donzé und Benno Kaiser haben die Wiederwahl in den Vorstand geschafft. Alle anderen Kandidierenden verpassten laut Burgener das absolute Mehr.

Die vom FCB vorgeschlagene Statuten-Änderung wurde von einer Mehrheit abgelehnt. Laut Burgener wünschen viele Mitglieder, dieses Traktandum an einer physischen Versammlung zu behandeln.

Burgener bleibt der starke Mann des Klubs. Der Verein hält nur einen 25-Prozent-Anteil an der FC Basel 1893 AG, welche die Profi-Abteilung betreibt. Burgener besitzt in der AG weiterhin die Mehrheit. Baumgartner wird als Vereinspräsident aber zumindest Einsitz in den Verwaltungsrat der AG erhalten.

🗳️ Die Mitglieder-Stimmen sind ausgezählt ✅ 🗣️ Das sagt Bernhard Burgener ℹ️ Die detaillierten GV-Resultate folgen morgen 🔜#FCBasel1893 #zämmestark #rotblaulive pic.twitter.com/r7xzRnjDNs — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) November 16, 2020

psc 16 November, 2020 22:24