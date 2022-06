Sebastiano Esposito spricht über “sehr prägende Erfahrung” beim FC Basel

Der FC Basel und Sebastiano Esposito gehen trotz Kaufoption nach einer Saison wieder getrennte Wege. Von seinen Erlebnissen am Rheinknie berichtet er überaus positiv.

Sebastiano Esposito ist zum ersten Mal seit seinem Jahr wieder in die italienische U21-Auswahl eingerückt. Das hat der 19-Jährige auch seinen soliden Auftritten in der vergangenen Saison zu verdanken. Für den FC Basel erzielte er auf Leihbasis sechs Tore und fünf Vorlagen in der Super League.

“Ich habe im Ausland in der Schweiz nach einem Platz gesucht und es war eine sehr prägende Erfahrung. Ich dachte, ich würde mehr Schwierigkeiten haben, aber ich habe in Basel mehr Einsätze bekommen als in der Serie B”, lautet Espositos Resümee während einer Medienrunde.

Und weiter: “Ich habe mich sehr verbessert im Vergleich zum letzten Jahr, als ich in der ersten Saison ausserhalb der Inter-Familie einige Probleme hatte. In der Schweiz wurde ich gut aufgenommen, ich wurde beschützt. Wenn es die richtigen Grundlagen, die richtigen Projekte gibt, werde ich nach Italien zurückkehren.”

Der FC Basel hatte mit Inter Mailand eigentlich eine Kaufoption für diesen Sommer vereinbart, kann sich das Investment in Höhe von zehn Millionen Euro aber nicht leisten. Für welchen Klub Esposito in der kommenden Saison stürmen wird, ist offen. Bei den Nerazzurri wird es der Stürmer schwer haben, einen Platz zu finden.

aoe 4 Juni, 2022 15:45