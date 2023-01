Silvan Widmer besucht seine ehemaligen FCB-Teamkollegen

Der FC Basel und Mainz 05 bestreiten derzeit ihre jeweiligen Trainingslager im spanischen Marbella. Diese Gelegenheit nutzte Mainz-Kapitän Silvan Widmer für einen Besuch bei den alten Weggefährten.

Der 29-jährige Schweizer Nationalspieler lief zwischen 2018 und 2021 für die Bebbi auf, ehe er sich in Richtung Bundesliga verabschiedet hatte. In diesen Tagen trainieren der FCB und Mainz 05 im Marbella quasi Platz an Platz. Widmer traf am Donnerstag seine ehemaligen Mitspieler und tauschte sich insbesondere mit Fabian Frei etwas länger aus. Auch mit FCB-Trainer Alex Frei hielt er einen kurzen Schwatz, wie die «Basler Zeitung» berichtet.

Für den FCB geht es in der Meisterschaft am 22. Januar gegen St. Gallen weiter. Mainz bestreitet sein nächstes Pflichtspiel tags zuvor gegen Stuttgart.

psc 5 Januar, 2023 17:49