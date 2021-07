Sporting lehnt Basler Angebot für Camacho ab

Eine Woche vor dem Start in die neue Saison arbeitet der FC Basel weiter an der Umstrukturierung des Kaders. Reges Interesse besteht offenbar an Rafael Camacho. Sporting schlägt eine Offerte des Schweizer Topklubs aber aus.

Nach dem Abgang von Silvan Widmer zu Mainz 05 wird der FC Basel noch einen Rechtsverteidiger verpflichten. Gerüchte über einen neuen Defensivmann gibt es aber bisher nicht. Stattdessen gerät Rafael Camacho ins Blickfeld der Bebbi.

Wie die portugiesische Zeitung “Record” berichtet, sind die Basler mit einem Angebot für eine zweijährige Ausleihe an Camachos Stammklub Sporting herangetreten. Die Lissabonner sollten den Basler Vorstellungen zufolge dabei 30 Prozent des Gehalts übernehmen. Sporting lehnte die Offerte allerdings ab.

Camacho kommt vorzugsweise auf der linken offensiven Aussenbahn zum Einsatz und spielte im letzten Halbjahr für Rio Ave. Dort kam er auf elf Pflichtspiele mit drei Toren. Camachos Vertrag in Lissabon ist noch bis 2024 datiert.

In seiner Karriere hat der 21-Jährige schon einiges erlebt. Camacho liess sich in der Jugend von Manchester City ausbilden und spielte später für das U23-Team des FC Liverpool. In der Saison 2018/19 kam Camacho sogar auf zwei Profieinsätze für die Reds.

aoe 17 Juli, 2021 14:44