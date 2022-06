Der FC Basel spannt der Hertha Sturmtalent Anton Kade aus

Der FC Basel sichert sich die Dienste des deutschen U19-Nationalspielers Anton Kade.

Der 18-Jährige wurde bei Hertha BSC ausgebildet und lief in der abgelaufenen Saison bereits viermal in der Bundesliga auf. Die Berliner hätten den Flügelstürmer dem Vernehmen nach gerne gehalten. Dieser hat sich nun aber zu einem ablösefreien Wechsel in die Super League entschieden. Er unterschreibt bei den Bebbi für vier Jahre bis 2026. “Anton Kade verfügt mit seinen erst 18 Jahren bereits über einiges an Erfahrung, inklusive den vier Einsätzen in der 1. Bundesliga. Er wurde in den letzten knapp 10 Jahren bei Hertha BSC hervorragend ausgebildet und wird uns vorwiegend auf dem linken Flügel unterstützen. Wir freuen uns sehr, dass wir einen jungen, talentierten Spieler, der über eine tolle Mentalität verfügt, langfristig an uns binden konnten”, sagt FCB-Kaderplaner Philipp Kaufmann zum Neuzugang.

Kade blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe: “Ich hatte viele gute Gespräche mit David Degen und seinem Team, in denen sie mir einen Plan aufgezeigt haben, wie sie junge Spieler entwickeln möchten. Der Club hat in der Vergangenheit oft genug gezeigt, dass er junge Talente fördert und weiterbringt – und das ist natürlich auch mein persönliches Ziel: Ich will mich beim FC Basel weiterentwickeln und dem Team helfen, die Ziele zu erreichen.”

🆕✍️ Er ist 18 Jahre jung, deutscher U19-Nationalspieler und vorwiegend auf dem linken Flügel zuhause. 🔴🔵 verpflichtet Anton Kade von @HerthaBSC für vier Jahre bis Sommer 2026 🙌#FCBasel1893 #SaliAnton #MirSinBasel #IWB #rotblaulive 🤝 @IWB_Basel bringt neue Energie 🔋 — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) June 15, 2022

psc 15 Juni, 2022 18:58