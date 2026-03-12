SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Ein Luzerner

Der beste Super League-Profi des Monats Februar steht fest

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 12 März, 2026 16:14
Die Fans haben den Luzerner Stürmer Oscar Kabwit zum besten Super League-Spieler des Monats Februar gewählt.

Dies gibt die Swiss Football League am Donnerstag bekannt. Kabwit glänzte bei seinen Auftritten im vergangenen Monat gleich mehrfach: Der 20-jährige Kongolese erzielte in sechs Ligaspielen ganze sechs Treffer. Dazu kommen drei Assists. Der junge Stürmer hat seine bisherigen Werte damit regelrecht pulverisiert: Nach seiner Ankunft in der Innerschweiz im letzten Sommer erzielte er davor einzig einen Treffer im Cup.

Im Januar setzte Trainer Mario Frick den Stürmer noch gar nicht ein. Inzwischen ist der Youngster selbstredend gesetzt. Seine Leistungen dürften auch bei anderen Vereinen nicht verborgen geblieben sein. Der FCL hat Kabwit zunächst für diese Saison ausgeliehen, verfügt aber über eine Kaufoption. Diese wird angesichts der jüngsten Leistungen des Stürmers mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gezogen.

